شخص ينصب على آخر بزعم قدرته على إلحاق شقيقه بكلية عسكرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتضرره من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية، خلافاً للحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالي على النحو المُشار إليه، مـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى، إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.