حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بإصابات مباشرة.. وميقاتي يتمسك ببقاء يونيفيل

أكد حزب الله أن عناصره استهدفت بالصواريخ موقع بركة ريشا الإسرائيلي ومحيطه وحقق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر حزب الله: "استهدفنا نقطة تجمع لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا إصابات مباشرة".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للدروع للمرة الرابعة اليوم على معسكر للجيش في الجليل الأعلى من الأراضي اللبنانية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن بيروت متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل بجنوب لبنان وعدم المس بمهامها وقواعد عملها التي تنفذها بالتعاون مع الجيش اللبناني.