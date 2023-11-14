محافظة الجيزة: رفع 2600 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بهضبة الأهرام.. صور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.



ونفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .

وأسفرت الحملة عن رفع 2600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.



وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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