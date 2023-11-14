في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير حسني بطل سلسال الدم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير حسنى والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل فى وجدان المشاهد العربى.

ولد سمير حسنى فى يوم 10 سبتمبر عام 1948م، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية في أوائل السبعينيات، وعمل بالمسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون، وكان يمثل ويغني في بعض الأعمال التليفزيونية مثل تترات بعض المسلسلات وداخل هذه المسلسلات، وكان صوت الفنان سمير حسني جميلا ورغم ذلك ترك الغناء تماما وتفرغ للتمثيل فقط، إلا أنه كان مقلا في ظهوره بالأعمال الفنية.

وقدم سمير حسنى عددا من الأعمال الفنية المختلفة منها أفلام: "حساب السنين"، و"امرأة من زجاج"، و"وداعا للعذاب"، وغيرها من الأفلام، وخاصة فيلم "وداعا للعذاب" الذي قام ببطولته أيضا حسين فهمي ونجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز، حيث كان هذا الفيلم إعادة إنتاج لقصة فيلم "أيامنا الحلوة"، وقام الفنان سمير حسني في هذا الفيلم بأداء نفس الدور الِذي سبق وأن أداه الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم "أيامنا الحلوة".

سمير حسنى

كنا قدم سمير حسنى عدد من المسرحيات والمسلسلات منها أشهرها مسرحية "أستاذ مزيكا"، وآخر مسرحية ظهر بها هي "قلبي عليكي يامصر" عام 2012، كما ظهر في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها: "محمد رسول الله" و"الفتوحات الإسلامية" و"حديث الصباح والمساء" و"شجرة الحرمان" و"فرسان الله" و"دموع صاحبة الجلالة" و"لا أنام" و"بنت الأيام" و"اليتيم والحب" وغيرها من المسلسلات التي أظهرت موهبته الفنية الكبيرة.

عمل سمير حسنى مديرا عاما للفرقة القومية للعروض الغنائية والاستعراضية، وكان آخر عمل فني له هو مسلسل "سلسال الدم" الجزء الأول، ووافته المنية يوم 14 نوفمبر عام 2012م، وذلك إثر إصابته بجلطة أعقبها نزيف في المخ.