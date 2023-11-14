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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام على استضافته.. المستشار الألماني يهاجم أردوغان من أجل إسرائيل

شولتز واردوغان
شولتز واردوغان

هاجم المستشار  الألماني، أولاف شولتز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب وصفه لإسرائيل ب "الفاشية"، حيث اعتبر شولتز أنه تشبيه "سخيف"، وذلك قبل أيام من موعد استضافة الزعيم الألماني للرئيس التركي لإجراء محادثات في برلين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال شولتز، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "ديمقراطية" و"بلد ملتزم بحقوق الإنسان والقانون الدولي ويتصرف وفقا لذلك. لذلك، فإن الاتهامات ضد إسرائيل سخيفة".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول تعليق أردوغان يوم الجمعة بأن شرعية إسرائيل.

وكان الرئيس التركي قد قال في كلمة أمام القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "النساء والأطفال يشكلون 73% من نحو 11 ألفاً من سكان غزة الذين قتلوا بوحشية على يد إسرائيل"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال أردوغان: "الحكومة الإسرائيلية التي حصلت على دعم كامل من الغرب، تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة، منتهكة كافة القيم الإنسانية".

وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 34 يوماً، قائلاً: "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟ نحن نواجه فاشية ترى قتل الأطفال أمراً مشروعاً ومبرراً".

وتابع، "الدول الغربية التي تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، تراقب المجازر الإسرائيلية من بعيد. هذه الدول والمنظمات عاجزة إلى درجة أنها لا تستطيع حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ناهيك عن انتقاد قتلة الأطفال".

الرئيس التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتز

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