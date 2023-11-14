تأجيل طرح فيلم سنة أولى خطف.. وهذا موعد عرضه

قالت الفنانة نورين كريم، إنه تم تأجيل طرح فيلم "سنة أولي خطف" إلي يوم 1 ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقررًا طرحه يوم 15 نوفمبر الجاري بجميع دور العرض في مصر والسعودية، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل موعد طرح الفيلم، بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له بطل العمل الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بعد تصريحاته الأخيرة.

وأضافت نورين كريم، أنها تجسد شخصية تدعي "ماريان"، وهي شخصية محورية تلعب دورًا هامًا خلال أحداث الفيلم، مؤكدة أن الدور يعتبر تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليها، لاسيما وأنها لم تجسد مثل هذه الشخصية من قبل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

"سنة أولي خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

يذكر أن الفنانة نورين كريم، قدمت العديد من الأدوار الناجحة خلال مشوارها الفني، مثل: مسلسل "طاقة نور" ومسلسل "لعنة الكارما" ومسلسل "شطرنج" ومسلسل "السبع وصايا" وفيلم "بنتين من مصر" وغيرهم.