وزارة الرياضة تُعلن نتائج نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أهمية دوري مراكز الشباب في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية لانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.



وأعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، نتائج الدور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" النسخة العاشرة بالمحافظات، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه أقيمت (42) مباراة في (21) محافظة، أحرز خلالها اللاعبون (221) هدفا بمعدل تهديفي عال "خمسة أهداف" للمباراة الواحدة في معدل تاريخي لدوري مراكز الشباب بالمحافظات.

وجاءت المحافظات الأعلى تهديفًا في ذات الدور سواء من حيث نتيجة المباراة الأساسية أو ضربات الجزاء الترجيحية، مراكز شباب محافظة سوهاج الأعلى تهديفًا بـ(20) هدفًا، يليها مراكز شباب محافظة مطروح بـ(18) هدفًا، ثم مراكز شباب محافظة أسيوط وكفر الشيخ بـ(16) هدفًا لكل محافظة، فيما جاءت القاهرة والجيزة الأقل تهديفًا بـ(5) أهداف لكل محافظة.

وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط ، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل علي تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب ، وقدم الوزير الدعوة لكافة اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.

وجاءت نتائج الدور نصف النهائي كالتالي: (القاهرة) فوز مركز شباب الخالدين علي مركز شباب منشأة ناصر بهدفين مقابل هدف، ونهضة شرق حلوان علي الجمالية بهدفين نظيفين، (الجيزة) فوز أرض اللواء 2 على الفهميين بهدفين نظيفين، وناهيا علي وردان بهدفين لهدف، (القليوبية) بهادة يفوز على الإصلاح الزراعي بثلاثية نظيفة، والمنزلة على سنديون بهدف نظيف، (الإسكندرية) تأهل أبيس 2 إلي المباراة النهائية علي حساب بهيج بعد تغلبه عليه، ليواجه طوسون بعد تغلبه علي طيبة برباعية نظيفة.

(شمال سيناء) مركز شباب الشهيد أحمد منسي يفوز علي مركز شباب الكوثر بضربات الجزاء الترجيحية، وفوز مركز شباب 6 أكتوبر عل الجنانين بهدف نظيف.

(الدقهلية) فوز سنفا على المخزن بخمسة أهداف مقابل أربعة، والبرامون علي طماي الزهايرة بخمسة أهداف مقابل هدف.

(بني سويف) بلفيا يفوز على كوم أبوخلاد بهدف نظيف، ودشطوط على قميش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

(الفيوم) مركز شباب أبوجنشو على العدوة بستة أهداف مقابل هدف، وهواره المقطع علي فنوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

(دمياط) شهدت فوز مركز شباب الرضا الجديدة على شرمساح بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز كفر المياسرة بخمسة أهداف مقابل هدف على مركز شباب ميت أبوغالب.

(المنيا) تله يفوز على أسمو العروس بثلاثية نظيفة، ومطاي البلد على قصر هور بخمسة أهداف مقابل هدف.

(قنا) فوز حجازة قبلي علي المعني بثلاثية نظيفة، ومدينة قنا على الحلة بخمسة أهداف مقابل أربعة.

(سوهاج) الصوامعة شرق يفوز على جرجا بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف، وبرديس علي المحامدة البحرية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

(الأقصر) الطود علي أرمنت الحيط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحسينات على الكيمان بهدفين لهدف.

(البحر الأحمر) الميناء علي سفاجا بهدف نظيف، والقصير على أبورماد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

(البحيرة) كفر قشاش على تكلا العنب بخمسة أهداف مقابل أربعة، وبريم على أطلميس بهدف نظيف.

(الغربية) قسطا يُقصي مركز شباب الراهبين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقليب أبيار على سجين الكوم بخمسة أهداف نظيفة.

(المنوفية) مصطاي يتفوق على أشمون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وشطانوف على جزي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

(الوادي الجديد) الخارجة على الداخلة بهدفين لهدف، وغرب الموهوب على البشندي بنفس النتيجة.

(أسيوط) الزاوية القديمة على الواسطي بثمانية أهداف مقابل سبعة، والنواورة على الفتح بهدف نظيف.

(مطروح) أبومرقيق على أبيار نوح بأربعة أهداف لثلاثة، والنجيلة على الوادي بثمانية أهداف لثلاثة.

(كفر الشيخ) فوز مركز شباب محلة دياي على روينة بخمسة أهداف مقابل أربعة، وسنهور المدينة على مسير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.