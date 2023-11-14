عبد الملك الحوثي يهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أعلن عبد الملك الحوثي، أن الحوثيين سيواصلون قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما هدد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا:" مستعدون لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين".

ودعا عبد الملك الحوثي للحشد العسكري في شمال اليمن استعدادا لحرب إقليمية محتملة.

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في شمال غزة.

كما قالت الفصائل الفلسطينية: "هاجمنا ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105".