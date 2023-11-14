عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

مدينة تدمير في سوريا
مدينة تدمير في سوريا

كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء أن طائرة شحن إيرانية تحمل أسلحة وصلت إلى مطار تدمر العسكري في سوريا مساء أمس الاثنين.

 

وقال ضابط في القوات السورية، لوكالة "نورث برس" إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى مطار تدمر وسط سوريا، مساء أمس الاثنين، وعلى متنها شخصيات ضمن القيادة الإيرانية العاملة في سوريا.

 

وأوضح المصدر أن الطائرة أفرغت حمولتها وفي أثناء خروجها من مطار تدمر إلى مناطق شرش وشمال سوريا، شنت خلايا تنظيم داعش الإرهابي، هجوما على عدة نقاط ومقرات سورية في بادية حمص، مما أخر من وصول العتاد للمستودعات في شمال سوريا.

 

وتأثرت وصول طرق الأمداد للقوات الإيرانية الى الأراضي السورية من خلال الضربات الجوية الإسرائيلية لمطاري دمشق وحلب الشهر الماضي، بحسب تقارير سابقة.

وشدد المصدر على أن إفراغ الحمولة من الطائرة وإخراجها تم في ساعات متأخرة ليلاً وكذلك وصولها إلى المستودعات على طريق حماه – الرقة ومنطقة الذهبية في الجهة الجنوبية من مدينة حلب تمت في وقت متأخر.

طائرة شحن إيرانية مطار تدمر العسكري مطار تدمر السوري القوات السورية الضربات الجوية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

اليونيسيف تحذر من مرض خطير بدأ يظهر على أطفال قطاع غزة

خصم 5% على الوحدات السكنية بمشروع صن كابيتال .. "عربية للتنمية والتطوير العقاري" تحتفل بذكرى تدشينها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ