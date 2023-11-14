تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء أن طائرة شحن إيرانية تحمل أسلحة وصلت إلى مطار تدمر العسكري في سوريا مساء أمس الاثنين.

وقال ضابط في القوات السورية، لوكالة "نورث برس" إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى مطار تدمر وسط سوريا، مساء أمس الاثنين، وعلى متنها شخصيات ضمن القيادة الإيرانية العاملة في سوريا.

وأوضح المصدر أن الطائرة أفرغت حمولتها وفي أثناء خروجها من مطار تدمر إلى مناطق شرش وشمال سوريا، شنت خلايا تنظيم داعش الإرهابي، هجوما على عدة نقاط ومقرات سورية في بادية حمص، مما أخر من وصول العتاد للمستودعات في شمال سوريا.

وتأثرت وصول طرق الأمداد للقوات الإيرانية الى الأراضي السورية من خلال الضربات الجوية الإسرائيلية لمطاري دمشق وحلب الشهر الماضي، بحسب تقارير سابقة.

وشدد المصدر على أن إفراغ الحمولة من الطائرة وإخراجها تم في ساعات متأخرة ليلاً وكذلك وصولها إلى المستودعات على طريق حماه – الرقة ومنطقة الذهبية في الجهة الجنوبية من مدينة حلب تمت في وقت متأخر.