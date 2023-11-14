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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بالحرم الجامعي.. صور

مبنى كلية العلوم
مبنى كلية العلوم

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعى" أ " وبرفقته الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة ، اللواء أحمد لاشين ،أمين عام الجامعة ،اللواء حسام الشربيني ،أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في إطار الاهتمام الدائم بمتابعة أعمال التطوير و التحديث التي تنفذها الجامعة وفقا لخطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

 قام رئيس الجامعة بتفقد مبنى البيوتكنولوچى الجديد بكلية العلوم ، بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية ، و وكلاء الكلية.

ويضم المبنى  4 أدوار رئيسة ،3 معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجى، ومعلمين للحاسب يتبع شعبة علوم الحاسب ، واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقاعات التدريس ومعامل الأبحاث و معمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها ، كما من المقرر أن يضم المعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.

كذلك شملت الجولة تفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من فريق عمل المشروع بقيادة المهندس محمود عثمان مدير المشروع تناول فيه عملية تأسيس المبنى والذى تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED)  Leadership in Energy and  Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) ، وهى شهادة معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

ومن المقرر الانتهاء من المبنى فى غضون عامين ويضم المبنى ١٣ معمل و قاعة للمحاضرات وسيتم ربطه بالمبنى القديم .

تأتى جولة رئيس الجامعة التفقدية عقب افتتاح سيادته لمعرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة بحضور عمداء ووكلاء الكليات المشاركة في المعرض ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

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