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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعقد أول الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المؤتمر القومى لتطوير الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة جميع الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة تكليفات تمثلت في:

  • التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات،
  • إعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم
  • إعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة
  • تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين
  • تقييم منظومة التعليم الثانوي
  • اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتور حسيب محمد من المركز القومى للامتحانات، والدكتور المعتز بالله زين العابدين من المركز القومى للامتحانات، ومحمد هاشم من الإدارة العامة للامتحانات، والدكتورة أحلام الباز من المركز القومى للامتحانات، والدكتور سيد عبد الخالق من المركز القومى للامتحانات، والدكتور مندور عبد السلام من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة فاتن عزازى من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ومحمد شريف من المكتب الفنى للوزير.

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