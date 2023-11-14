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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي

صدى البلد

حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

و يعاني مصطفى شلبي من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، و يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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