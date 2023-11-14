مصر للطيران تتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين على الدريملاينر

شهدت فعاليات معرض دبي للطيران 2023 توقيع إتفاقية جديدة بين أكاديمية السعودية بجدة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز B787 Dreamliner.

يأتي ذلك في خطوة نحو مزيد من التعاون مع شركاء النجاح وفي إطار من العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

حيث تمتلك مصرللطيران حاليًا سبعة طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية عام 2024، مما يستدعي زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.

وتمثل هذه الشراكة خطوة جادة ستثري بشكل كبير البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية السعودية، بهدف تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمختلف مجالات النقل الجوي. كما أن تبني هذه الشراكة يتوافق مع الأهداف الطموحة المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال دعم وتعزيز التدريب في مجال الطيران، وأكاديمية السعودية بجدة على استعداد للمشاركة بقوة في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.

ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية تستعين أيضا ببعض أجهزة الطيران التمثيلي المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب مثل طراز A330 في إطار من التعاون المتبادل بين الأشقاء.

0c103347-7de1-475c-af1d-0e0f6d9ec184

f6f8bca9-4ccf-4bbf-ac60-94e7a9bf03fd

fbaaa524-8799-4ed9-a2df-755f541bbf37

f309a0c8-a691-4401-b268-f10910483a69