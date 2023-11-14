10 طرق طبيعية لعلاج خراج الأسنان واللثة

تعد مشاكل اللثة وظهور خراج الأسنان من المشكلات شديدة الانتشار خلال فصل الشتاء وتسبب آلاما قوية.

نعرض لكم فيما يلي 10 علاجات منزلية فعالة لخراج الأسنان والتهابات اللثة، وفقا لما جاء في موقع mywellnessdental

1. المضمضة بالمياه المالحة: اشطف فمك بالماء المالح الدافئ عدة مرات يوميًا لتقليل التورم وقتل البكتيريا في المنطقة المصابة في اللثة المصابة بالخراج أو الالتهاب.

2. صودا الخبز: اصنع عجينة من صودا الخبز والماء وضعها على السن المصابة لتخفيف مؤقت من الألم والالتهاب.

3. زيت الأوريجانو العطري: قم بتخفيف بضع قطرات من زيت الأوريجانو العطري مع زيت ناقل وضعه على المنطقة المصابة ب خراج الاسنان لخصائصه المضادة للبكتيريا.

4. الكمادات الباردة: ضع كمادة باردة أو ماء بارد مثلج على الجزء الخارجي من خدك لمدة 15 دقيقة لتخدير المنطقة وتقليل تورم خراج الأسنان.

5. شاي الحلبة: قم بتحضير بعض شاي الحلبة واتركه ليبرد واستخدميه كغسول للفم لتسكين الألم وتقليل الالتهاب.

6. زيت القرنفل العطري: قم بتخفيف بضع قطرات من زيت القرنفل العطري مع زيت ناقل ثم ضعه على خراج الأسنان لخصائصه الطبيعية المسكنة والمضادة للبكتيريا المسببة للالتهاب.

7. زيت الزعتر الأساسي: قم بتخفيف بضع قطرات من زيت الزعتر الأساسي مع زيت ناقل وتطبيقه على المنطقة المصابة لخصائصه المضادة للميكروبات.

زيت الزعتر

8. بيروكسيد الهيدروجين: اشطف فمك بمحلول بيروكسيد الهيدروجين المخفف (3%) لتطهير المنطقة وتعزيز الشفاء.

9. سحب الزيت: اغسل ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند حول فمك لمدة 15 دقيقة، ثم ابصقها لإزالة البكتيريا وتقليل الالتهاب.

10. الثوم: قطع فص ثوم طازج إلى نصفين ووضعه مباشرة على السن المصاب ويحتوي الثوم على خصائص المضادات الحيوية الطبيعية التي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى وعلاج خراج الاسنان.

تذكر أن هذه العلاجات هي حلول مؤقتة للتخفيف من أعراض خراج الأسنان والتهابات اللثة ومن الضروري زيارة طبيب الأسنان، لتلقي علاج الأسنان المناسب لمعالجة السبب الكامن وراء الإصابة.

