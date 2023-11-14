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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تترأس الاجتماع الدوري لمتابعة تطوير كورنيش النيل

محافظ دمياط ترأس
محافظ دمياط ترأس الاجتماع الدوري لمتابعة تطوير كورنيش النيل

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن مشروع إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير كورنيش النيل، وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط خلال تلك الفترة.


جاء ذلك الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، بحضور سكرتير عام المحافظة محمد همام، وممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.


كما أكدت المحافظ، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بكل مرحلة والدفع بعجلة العمل وتوفير العمالة المطلوبة للتنفيذ بمكونات المشروع بالتوازي، ووفقًا للمواصفات الفنية والمعايير التي تم تحديدها مسبقًا بمخطط المشروع لإنشاء مبنى حكومي متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية، لميكنة الأعمال في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتة إلى أنه يتم متابعة منظومة العمل وخطة الفرش والتجهيز للمبنى بشكل دوري. 


تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، واستعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع، كما بحثت المحافظ خطة المرحلة القادمة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أي معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل.

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