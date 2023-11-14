عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 23 عاما.. وزير الدفاع الفرنسي يزور إسرائيل

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورني

يعتزم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورني، زيارة إسرائيل لأول مرة منذ 23 عاما، حيث كانت آخر زيارة لمسئول في نفس منصبه إلى تل أبيب في عام 2000.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيزور إسرائيل يوم الجمعة المقبل.

وتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول الأحد، عن تصريحاته السابقة، التي أعلن فيها تحميل إسرائيل مسؤولية تعمّد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، إنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

واتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرئيس الإسرائيلي، قال إنه "يدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

 

وزير الدفاع الفرنسي إسرائيل وزير الدفاع الفرنسي يزور إسرائيل سيباستيان لو كورني زيارة إسرائيل تل أبيب الاحتلال الاسرائيلي ماكرون الرئيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

لا يستحق منصبه.. وزير خارجية إسرائيل يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

ترشيحاتنا

هجوم قوي لحزب الله على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

زوجته طالق في الحال.. دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر

تحمل مسئولية كبيرة.. حملة السيسي الانتخابية في ضيافة دار الإفتاء المصرية

مهلة للتفكير ..تعرف علي تفاصيل جلسة اوسوريو مع الزمالك

بسبب صفقة الرهائن.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن إنهاء العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

فيديو

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ