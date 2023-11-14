لأول مرة منذ 23 عاما.. وزير الدفاع الفرنسي يزور إسرائيل

يعتزم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورني، زيارة إسرائيل لأول مرة منذ 23 عاما، حيث كانت آخر زيارة لمسئول في نفس منصبه إلى تل أبيب في عام 2000.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيزور إسرائيل يوم الجمعة المقبل.

وتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول الأحد، عن تصريحاته السابقة، التي أعلن فيها تحميل إسرائيل مسؤولية تعمّد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، إنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

واتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرئيس الإسرائيلي، قال إنه "يدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".