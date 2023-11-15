محلل فلسطيني: موقف الرئيس السيسي من التهجير أوقف المخطط الصهيوني

قال جهاد حرب، محلل سياسي فلسطيني، إن هناك تأكيد فلسطيني شعبي أنه لا يمكن ولن يكون هناك هجرة قسرية للفلسطينيين أو نكبة جديدة لهم، على الرغم من كل ما تخطط له إسرائيل داخل فلسطين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن تصريحات إسرائيل بشأن مخطط التهجير ليس بجديد.

محلل سياسي يتحدث عن فلسطين

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "تن"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن رفضوا بشكل حاسم وقاطع عمليات التهجير للشعب الفلسطيني، وهو ما كان له وقع مهم، وأوقف عملية التهجير التي تم تمريرها إلى الإدارة الأمريكية من قبل جيش الاحتلال.

وتابع المحلل السياسي، أن عمل هدنة لمجرد 4 ساعات من أجل العمل على ملف الأسرى بشكل أكبر، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تعرضت لضغوط كبيرة من المجتمع الإسرائيلي للاهتمام بملف الأسرى بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء القصف الذي يتم على قطاع غزة.