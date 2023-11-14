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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الرمز السري.. ميزة سحرية من واتساب تغير شكل التطبيق

الرمز السري.. ميزة
الرمز السري.. ميزة سحرية من واتساب

يتخذ تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp خطوات مهمة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم ميزة أمان جديدة تُعرف باسم ميزة Secret Code أو "الرمز السري" للمحادثات المقفلة، حيث تعد الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي، وهي متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين. 

بحسب تقرير من موقع GizChina فإن واتساب قد قدم بالفعل الميزة ضمن إصدار تجريبي لمستخدمي هواتف أندرويد يحمل الإصدار  2.23.24.20، حيث يضم قسم إعدادات الرمز السري ضمن قائمة الدردشات المقفلة، ويوفر هذا القسم للمستخدمين القدرة على إخفاء نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة.    

ومن خلال إعداد رمز سري، يمكن للمستخدمين إخفاء رؤية نقطة الدخول في قائمة الدردشة، وبدلاً من ذلك، يمكنهم بسهولة إدخال الرمز السري مباشرة في شريط البحث في علامة تبويب الدردشات للوصول إلى محادثاتهم المقفلة. 

وتكمن أهمية ميزة الرمز السري في أنها لا تضيف بعدًا جديدًا لخصوصية المستخدم فحسب، ولكنها تضمن أيضًا أن تظل نقطة الدخول مخفية عن أعين المتطفلين ما لم يتم إدخال الرمز الصحيح. 

كما تهدف ميزة الرمز السري هذه الطبقة السرية من الأمان إلى توفير راحة البال للمستخدمين من خلال حماية محادثاتهم الخاصة. 

وفي الوقت الحالي  تتوفرميزة الرمز السري حصريًا لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي من واتساب لنظام هواتف أندرويد من خلال متجر Google Play، ومن المقرر أن تصل الميزة إلى جمهور أوسع في الأسابيع المقبلة. 

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