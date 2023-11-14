محافظ جنوب سيناء يتفقد فرع جملة طور سيناء للاطمئنان على توافر السلع الغذائية

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمديرية التموين "فرع جملة طور سيناء"، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية المختلفة، والاطلاع على المخزون الاستراتيجي للمحافظة من السلع الغذائية بكافة أنواعها، وذلك بحضور الدكتورة، إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين.

اطلع المحافظ على كافة السلع الغذائية، والسلع الخاصة بالمنظومة التموينية، التي توجد بالفرع، واستمع إلى عرض عن أنواع وأسعار السلع الغذائية، ومدى توافرها بفروع الشركة العامة لتجارة الجملة.

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن فرع جملة طور سيناء يتوافر به 16 صنف من السلع الخاصة بالمنظومة التموينية من "صابون، ومنظفات، وغيرها"، وجميع هذه الأصناف توجد بأرصدة كافية لمدة تتجاوز الـ 3 شهور، وفيما يخص السلع التموينية الأساسية "زيت، سكر، دقيق معبأ، مكرونة، وغيرها" في تكفي لمدة تتجاوز الـ 4 شهور.

عن إمكانية البيع للمواطنين بأسعار مخفضة من هذه السلع، أوضح وكيل وزارة التموين، أن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم ببيع السلع الحرة، بعيدًا عن السلع التموينية بأسعار الجملة داخل فروع دلتا ماركت التابعة لها، وبيعها للتجار المسجلين بنشاط تجاري بجنوب سيناء.

وجه المحافظ، بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية داخل فروع دلتا ماركت، دعمًا للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل.

فودة في المجمع الاستهلاكي

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