اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الحرب في إسرائيل يجتمع اليوم لبحث "صفقة الأسرى”.

كما أكدت القناة الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يُضيق الفجوات استعدادا لصفقة أسرى.

ومنذ قليل، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن إسرائيل تحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وحسب “سي إن إن”، قال المسئول الأمريكي، إنه “على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق من اليوم، إنه يعتقد أن عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ستحدث.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة سيحدث.. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم”.

وتابع الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرهائن: “اصمدوا.. نحن قادمون”.