عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني السابق: ندعم المقاومة الفلسطينية بكل شيء..ولكن لا نؤثر على قرارها

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي

قال وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي، أن الشعب الفلسطيني في غزة صامد رغم أنه فاقد لكل شيء من مقاومات الحياة.

 

وأكد وزير الخارجية الإيراني السابق في تصريحات صحفية، إلى أن المقاومة الفلسطينية في غزة أصبحت أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، مشيرا على أن حزب الله فقد 60 شهيدا منذ بدء الحرب وثلث الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية.

 

وأوضح صالحي، أن إيران تساعد المقاومة في مختلف النواحي لكنهم هم أصحاب القرار، مؤكدا على أن موقف طهران معلن بشأن الدفاع عن المقاومة في المنطقة، وهذا لا يعني أن إيران تؤثر على قرارات المقاومة.

 

وتابع: "مستمرون في دعم المقاومة والقضية الفلسطينية جزء من سياستنا وعقيدتنا"، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خسر حروبه عندما تولت الشعوب مسؤولية المقاومة.

وقال وزير الخارجية الإيراني السابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق بحقوق الإنسان منخرطة في المجزرة التي تشهدها غزة.

وأشار صالحي إلى أن التهديدات الأمريكية بحق إيران لم تنقطع منذ 40 عاما، ومن يريد أن يفعل شيئا لا يتكلم، لافتا إلى أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ونحذر من إشعال المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني السابق في تصريحاته، أن العدوان الإسرائيلي في غزة أكد حالة ازدواجية المعايير والنفاق التي يعيشها العالم.

وعلى جانب آخر، وجهت إسرائيل تحذيرا واضحا لإيران بالابتعاد عن حربها ضد قطاع غزة، أو المخاطرة بارتكاب خطأ كبير.

قال أوفير فالك، اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية: "يجب على إيران أن تستمع إلى ما قاله الرئيس بايدن بعناية".

وأضاف فالك: "يجب ألا يتدخلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، نحن نركز على تدمير حماس ومستعدون أيضًا لأي جبهة أخرى آمل ألا تتحقق".

وأوضح، أن الجيش الإسرائيلي مستعد تمامًا وسيكون الخطأ الأكبر إذا قام أي شخص بفتح جبهة أخرى على إسرائيل.

إيران وقطر تناقشات تطورات الأوضاع في غزة

تهديد علني.. سيناتور أمريكي يحث بايدن علي الاستعداد للحرب ضد إيران

وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي غزة حزب الله المقاومة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي ايران الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

إيران وقطر تناقشات تطورات الأوضاع في غزة

تهديد علني.. سيناتور أمريكي يحث بايدن علي الاستعداد للحرب ضد إيران

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

الجيش الأمريكي يقصف أهدافا تابعة لـ إيران في دير الزور شرق سوريا

البنتاجون يضاعف عدد بطاريات باتريوت في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

مصر تفتح أبوابها للأجانب ورئيس إيران يتهم أمريكا بالتواطؤ..ماذا يحدث في غزة الآن؟

ترشيحاتنا

500 جريح وغرفتا عمليات و3 أطباء فقط.. المستشفى المعمداني يواجه كارثة بغزة

إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

مجلة تابعة لجيش الاحتلال تدعو لفتح جبهة ضد مصر|رد عنيف من أحمد موسى

سيميوني يكشف عن خليفته في تدريب أتلتيكو مدريد| مدرب عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ