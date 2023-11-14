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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني بعد نزول المطر على قطاع غزة

شاهد.. رسالة مؤثرة
شاهد.. رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني بعد نزول المطر على غزة

وجه طفل فلسطيني رسالة مؤثرة بعد نزول مياه المطر على قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية. 

قال الطفل في مقطع فيديو منتشر بينما يضع دلو تنزل فيه مياه المطر من السماء: “والله يا جماعة بنحمد الله إنه سقانا من ماء المطر، الله عرف إنه احنا بنعاني ونزلنا مياه من عنده، مياه حلوة يا جماعة”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى، مشيرا إلى أن مصر موقفها واضح وثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورفضت كل مخططات التهجير والتوطين لسكان قطاع غزة، كما أنها تسعى بكل جهودها لوقف الحرب. 


وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف تلك المعاناة من خلال فتح ممرات وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وتابع سفير فلسطين لدى القاهرة، أن السفارة ليست طرفا في المفاوضات حول قضية الأسرى، مشددًا على أن قضية تبادل الأسرى هي قضية أولوية للفلسطينيين، ويوجد أسرى من الأطفال والنساء والشيوخ داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد أن مصر الشقيقة الكبرى لها تجربة ويد ودور كبير في ملف الأسرى ونجحت سابقا، وقادرة على النجاح مجددًا في إتمام هذا الأمر، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، ما يؤدي لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية. 

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