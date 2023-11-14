أمريكا: ندعم إخلاء مستشفيات غزة من المرضى عبر طرف ثالث مستقل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تدعم إخلاء مستشفيات قطاع غزة من المرضى عبر طرف ثالث مستقل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “واشنطن تريد إجلاء آمنا لمرضى مستشفيات غزة لتجنب تعرضهم للأذى”، مؤكدة أنها “لا تريد وقوع أي مدنيين في مرمى النيران”.

ولفتت إلي أن “واشنطن تبقي تطورات قضية التفاوض بشأن إطلاق الرهائن لدى "حماس" طي الكتمان حتى لا نعرضها للخطر”.

وأضافت: “سنتابع خطوات إسرائيل للحد من عنف المستوطنين في الضفة”.

وأكدت الخارجية الأميركية، أن “أكثر من 600 من المواطنين الأميركيين والمقيمين بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم غادروا عبر معبر رفح”.