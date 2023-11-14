صدمة بالمنتخب السعودي بسبب إصابة أفضل لاعب في آسيا

تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة بعد تأكد غياب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي عن مواجهتيه المرتقبتين، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

واتخذ روبرتو مانشيني قرار استبعاد نجم الهلال من معسكر الأخضر، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها أفضل لاعب في آسيا عدم قدرته على المشاركة، وحاجته للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى المفصل في مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

وفي حصة تدريبية شهدت حضور مساعد المدرب يايا توريه للمرة الأولى، واصل المنتخب السعودي استعداداته تمهيدا لملاقاة باكستان على أرضه يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة الأردن.

كتيبةُ الأخضر التي تعسكر في محافظةِ الإحساء، أجرت مِراناً مسائياً على الملعب الرديف بنادي الفتح، بقيادةِ الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي اختار تشكيلة طغت عليها الأسماء الشابة لخوضِ التصفيات المرتقبة، وغاب عن المران إلى جانب سالم الدوسري، زميله في نادي الهلال حسّان التُمبكتي بسببِ وعكةٍ صحية.