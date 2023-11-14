الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف العناية المركزة والعيادات الخارجية في مجمع الشفاء

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الثلاثاء، إن مجمع الشفاء يستهلك في اليوم 10 آلاف لتر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض توفير 200 لتر فقط من أجل الدعاية.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة بـ غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قسم العناية المركزة ومبني العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة.

وأشار البرش إلى أن مستشفى الشفاء يعج بالنازحين بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا أحد يرى أي مراكز للقيادة والتحكم تستخدمها حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

وأضاف القدرة أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية تم حفرها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار المتحدث إلى أنه تم فقد كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء في غزة.