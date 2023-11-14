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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: سنرد على إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا

البنتاجون
البنتاجون

قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترد علي إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتها.

وأضافت سينج، في إفادة صحفية: "سنرد على إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا ونحتفظ دائما بحق الرد في المكان والزمان المناسبين”.

كما زعمت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الأجهزة الاستخبارية الأمريكية خلصت إلى أن حركة حماس وحركة الجهاد في فلسطين تديران مركز قيادة وسيطرة من مجمع الشفاء في غزة.

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وأضافت أن “حماس والجهاد تستخدمان المستشفيات في غزة بما فيها مجمع الشفاء لاحتجاز الرهائن”.

ومنذ قليل، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، إن قوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط تعرضت للقصف 55 مرة منذ 17 أكتوبر، حيث أصيب 59 عسكريا.

وأضافت سينج، في إفادة صحفية: "وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق و28 في سوريا... أصيب 59 عسكريا أمريكيا”.

ولفتت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن “جميع الجرحى عادوا إلى الخدمة بالفعل”.

الدفاع الأمريكية البنتاجون الحوثيين

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