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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يعاني ولي العهد البريطاني من مشاكل صحية؟.. خبيرة لغة الجسد تجيب

الامير ويليام
الامير ويليام

تشهد حياة الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة ، حالة من التكتم الصارم خاصة بعد الإعلان عن خلافاته وأسرته مع شقيقه الأصغر هاري الذي هجر القصر الملكي وسافر للعيش مع زوجته ميجان ماركل في أمريكا.

 

وفي تصريحات صادمة شفت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، أن الأمير ويليام، بدا وكأنه يعاني من "توتر داخلي"، حيث شوهد وهو يرمش بعينيه بشكل متكرر وسريع، في احتفال “يوم الذكرى” الذي حضره برفقة والده الملك تشارلز الثالث.


وقد انضم أمير ويلز إلى والده الملك تشارلز أثناء ترأسه حفل "يوم الذكرى"، في وايتهول بلندن.


وأكدت الخبيرة جيمس، أنها لاحظت أن الأمير ويليام يعاني من بعض التوتر الداخلي، نتيجة رفة عينيه السريعة والمتكررة، والتي قد تكون بسبب محاولته كبت الدموع، أو بسبب استجابة فسيولوجية ترجع لزيادة الأدرينالين الناجم عن التوتر أو القلق أو الغضب.


وأشارت الخبيرة إلى أن عيني الملك تشارلز بدتا رطبتين أيضًا، وأن الطريقة التي رفع بها عينيه إلى الأعلى عدة مرات هي أسلوب آخر لتجنب ذرف الدموع فعليًا.

 

 

ويليام المملكة المتحدة هاري

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