إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يواف جالانت أن الاجتياح البري لقطاع غزة، سيمتد إلى الجنوب في أول إعلان رسمي من تل أبيب بشأن هذه المنطقة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يعلن مسؤول عسكري بارز أن الحرب البرية ستستمر أيضًا جنوبي قطاع غزة، وليس في شمالها فقط.

وأوضح جالانت لإذاعة جيش الاحتلال بأن الحرب البرية على غزة، مستمرة لأشهر عدة، وستشمل شمال وجنوبي القطاع أيضا، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل للقضاء على حركة "حماس" شمالي القطاع، وسيعمل على ذلك في جنوبه أيضا.