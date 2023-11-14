مسئول إسرائيلي: المفاوضات بشأن صفقة الأسرى تشهد تقدما

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بإحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، إنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ومن المحتمل أن تحدث انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب في إسرائيل يجتمع اليوم لبحث "صفقة الأسرى”.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يُضيق الفجوات استعدادا لصفقة أسرى.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بشأن عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تطالب إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم.

وعقد ممثلو عائلات الرهائن مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء دعوا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب، بيني جانتس، للسماح بصفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقال يوفال هاران، الذي تم أسر أفراد عائلته السبعة: “لا يمكنك إيقاف الصفقة وعدم إعادتهم. لديك التزام كقادة البلاد وكبشر بإعادة الجميع إلى وطنهم”.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قالت إن إسرائيل تحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين.