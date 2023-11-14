تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أعلنت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنهم استهدفوا أهداف في منطقة إيلات اليوم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيى سريع، البدء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: "أصدرنا التعليمات باستهداف مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".

وأضاف المتحدث، أن الحوثيين يترددون في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عبد الملك الحوثي، أن الحوثيين سيواصلون قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

كما هدد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا:" مستعدون لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين".

ودعا عبد الملك الحوثي للحشد العسكري في شمال اليمن استعدادا لحرب إقليمية محتملة.