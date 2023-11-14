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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف هولندا

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا.

وعرض نيافة الانبا أرسانى على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية هولندا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أمس الاثنين، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له.

وعبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن أمنياته للمرشح الرئاسي بالتوفيق، معربًا عن سعادته بوجود تنافس ديمقراطي في الانتخابات المقبلة. 

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