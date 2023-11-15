عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تحذيرات تهجير الفلسطينيين لهذه الدول والأرصاد تكشف خريطة الأمطار الرعدية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الملفات والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها في سياق التقرير التالي:

الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن محافظات مصر تشهد تقلبات جوية.

الأونروا: الأوضاع في غزة تزداد سوءا بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب.. فيديو

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن الوقود الذين يمتلكوه أوشك على النفاد، مؤكداً أن التوقف عن العمل أصبح قريباً للغاية.

قيادي بفتح: الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

كشف الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي فقد الاتزان، وما زال يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن الدول الداعمة لهذه الفكرة تراجعت عن هذه الفكرة.

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رفض مصر القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

إسرائيل في ورطة.. المقاومة الفلسطينية تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة بقطاع غزة

عرضت قناة “العربية”، تقريرًا عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، في ضوء الاشتباكات القوية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة في الفترة الراهنة.

 

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

أحمد موسى منفعلا: معبر رفح مفتوح لماذا تتظاهر أمام سفارتي؟

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الشائعات التي يتم ترويجها مؤخرًا بشأن غلق مصر معبر رفح، مؤكدًا أن معبر رفح البري لم يغلق في أي وقت، ومصر لا تواجه أي أزمة بشأن معبر رفح، موضحًا أن معبر رفح شهد أمس عبور 161 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية، بالإضافة إلى دخول 600 شخص دخلوا مصر من معبر رفح.

بعد تحذير الصحة العالمية.. تحرك عاجل من الحكومة تجاه مرض حمى الضنك

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن آخر التطورات بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، ووجود بعض الإصابات به، وهو ما شكل حالة من القلق بين بعض المواطنين في الفترة الأخيرة.

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

كشفت مصادر رسمية لقناة لقاهرة الإخبارية، أن رئيس الشباك الإسرائيلي، بحث مع مسئوولين مصريين في القاهرة، تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما بحث ملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

 

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الأوضاع في غزة الشعب الفلسطيني الطقس في مصر القيادي بحركة فتح المقاومة الفلسطينية برامج التوك شو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تهجير الفلسطينيين حالة الطقس حالة الطقس في مصر سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري قطاع المياه قتلى جيش الاحتلال محمد عوض تاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

موضوعات متعلقة

عمرو الفقي: ما يحدث في غزة شيء فظيع لا يمكن السكوت عليه

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي لـ فيتوريا .. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

السكة الحديد ملكية عامة للشعب.. وزارة النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين

اليوم.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

بمنازلهم أو ممرات النزوح.. الصليب الأحمر يطالب بحماية المدنيين في غزة

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة بإطلالة شتوية مثيرة للجدل| شاهد

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ