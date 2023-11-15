زياد الحضري يكشف كواليس تجربته مع زيارة معبر رفح .. فيديو

قال صانع المحتوى زياد الحضري ، إنه عاش أغلب حياته برا مصر ، ولم يكن واعيا بشكل كافي بالقضية الفلسطينية .

وتابع صانع المحتوى زياد الحضري ، خلال استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن بدأ يقرأ عن القضية الفلسطينية ويبحث عن كيفية المساهمة بشكل ايجابي مع الاحداث ، موضحا أنه شارك في الوقفه الاحتجاجيه من امام معبر رفح لدخول الشاحنات لأهل غزة .

وأضاف : شعرت بالخذلان ناحية أهالي غزة ، وكيف أنهم في أمس الحاجة لبرشامة دواء بينما نحن نجد العلاج والدواء .

وتابع ، أن مقطع الفيديو الذي صوره من امام المعبر كان يشعر فيه بالانهيار والحزن لما يحدث لأهالي غزة .