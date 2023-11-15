هاني حتحوت ينفعل بسبب عمرو وردة: اعتزل أحسن لك

طالب الإعلامي هاني حتحوت، عمرو وردة لاعب فريق فاركو، بضرورة اعتزال كرة القدم، بعد قرار ناديه بفسخ التعاقد معه، بسبب عدم الالتزام مع النادي.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن عمرو وردة كثير المشاكل والأزمات في أي نادٍ لعب له، مضيفًا «رأيي اعتزل وأنت عندك 30 سنة حاليًا».

وأضاف أن الكرة ليست من أولويات عمرو وردة الذي لا يعمل بشكل احترافي، فضلًا عن تعرضه لضغوطات شديدة من الجمهور، بخلاف أنه لا يلتزم بعقده مع أي نادي، وعدم الالتزام خارج الملعب.

واختتم تصريحاته، بأن عمرو وردة لعب في صفوف 3 فرق خلال آخر عام، وسجل 6 أهداف فقط، والأزمة في آخر شهرين انضمام اللاعب لـ4 فرق مختلفة، منهم الرجاء المغربي الذي رحل عنه بعد 10 أيام، ثم دوسكا القبرصي الذي رحل عنه بعد 5 أيام، ومنه إلى استقلال إيران الذي تواجد في صفوفه 8 أيام، قبل انتقاله لفاركو.