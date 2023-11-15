الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات الاحتلال بدء اقتحام مستشفى الشفاء الطبي غرب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، قد أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مستشفى الشـفاء بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

ولفت "في مرحلة لاحقة من العملية يتوقع نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".