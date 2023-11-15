عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يصل السعودية استعدادا لحفل "ليلة الدموع"

صدى البلد

وصل المطرب تامر عاشور ، السعودية استعدادا لحفل “ليلة الدموع” المقرر إقامته غدا الخميس ، ضمن فعاليات  موسم الرياض، بمشاركة كل من المطربين، آدم ورامى صبرى ورامي جمال.

شاركت الإعلامية نانسي نور متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان تامر عاشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ظهرت نانسي نور في الصورة رفقة تامر عاشور والإعلامية خلود زهران، وهو أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما خلال الأيام القليلة الماضية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان تامر عاشور برفقة زوجته المذيعة نانسي نور، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما.

تألقت زوجة تامر عاشور في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون البرتقالي و الأزرق.

انتعلت نانسي نور حذاء باللون الأبيض مسطح، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر عاشور على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.

الإعلامية نانسي نور المطرب تامر عاشور المذيعة نانسي نور الفنان تامر عاشور حفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

ترشيحاتنا

سعر تويوتا كورولا الجديدة في الإمارات

السكة الحديد: خصم 50% على تذاكر القطارات لذوي الهمم وفاقدي البصر

زلزال قوى يضرب الدولار.. وهذه قيمته أمام الجنيه رسميا

أول تعليق لـ أمريكا بشأن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة

جريمة حرب.. عشرات من جنود الاحتلال يقتحمون مبنى الطوارئ بمستشفى الشفاء

مصطفى بكري عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة: أمريكا شريك كامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة صورة.. هل قصة القزم سمير والطويل الأعمى محمد خرافات أم حقيقة؟

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ