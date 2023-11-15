الرقب: إزاحة 2 مليون و300 ألف من سكان غزة للجنوب ضغط كبير

قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن بعد محاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء باتت بالفشل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأوا الآن يتحدثون عن خيارات آخرى وهي أن يتم تهجير الفلسطينيين إلى دول أوروبية مع توفير كل الأمكانيات أو أن يستعدوا للقتال طويلاً او أن يعيشوا في دولة يهودية، مضيفاً أن هذه الخطة تعاد من جديد للاستيلاء على الأراضي المقدسة.





وأضاف «أيمن الرقب » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الكلمة الآخيرة” على قناة "أون" التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هذا المشروع مرفوض بشكل قاطع، لافتاً إلى أن إزاحة 2 مليون و300 ألف سكان قطاع غزة للجنوب هذا ضغط كبير، موضحاً أن تبريراته للأمريكان ما هو إلا وقت مؤقت وسنعيد سكان الشمال وغزة مرة أخرى.





أشار المحلل السياسي الفلسطيني ، إلي أن وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث أنه الوقت ينفذ والان هي المرحلة البرتقالية وهذه الوقت سينتهي من أسبوعين ل 3 أسابيع، وتابع أن 2 ديسمبر هو التاريخ النهائي للمهلة التي منحها الأمريكان لانتهاء هذه العملية ويقترب الضوء الأخضر.



