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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعلام الاحتلال ينشر صورة لصلاة الجنود على شاطئ غزة.. حقيقية أم مفبركة؟

إعلام الاحتلال ينشر
إعلام الاحتلال ينشر صورة لصلاة الجنود على شاطئ غزة.. حقيقية

 تركت الحرب في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة يرثى لها، يبحث عن إثارة الضجة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بـ دعاية وصفت بالكاذبة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ففي كل يوم، تظهر سقطة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقطع فيديو مفتعل، تصريحات غير حقيقية، أو حتى صورة مفبركة.

وقد أظهرت صورة نشرتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية جنود الاحتلال يؤدون الصلاة تحت حراسة شديدة داخل جرافة محصنة من نوع كاتربيلر دي-9 والتي تعرف أيضًا بـ "دوفي" وتعني "دبدوبي".

 

والمثير للدهشة أن الصورة انتشرت تحت عنوان "الجنود الإسرائيليين يؤدون الصلاة على شاطئ غزة"، فهل هي حقيقية أم مفبركة؟.

 

ما حقيقة صورة صلاة الجنود الإسرائيليين على شاطىء غزة؟

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمحللين مفاجأة مدوية بشأن الصورة، حيث أكدوا أنها مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستدلين ببعض الشواهد داخل الصورة.

ومن بينها: أن الجندي الأول يظهر بلا رأس وكأنها دكت داخل عنقه، بينما الجندي الواقف على الشاطئ، يبدو وكأنه مستند إلى حائط أو مائل بزاوية كبيرة، مما يجعل وقفته غير صحيحة وغريبة.

كما أن الجنود يقفون بشكل مائل وغريب لا يوحي بأن أقدامهم تلامس الرمال، بالإضافة إلى أن زاوية التصوير لا توضح هل هذا شاطئ غزة بالفعل؟ أم أنه أي شاطئ آخر والاحتلال يفتعل الأمر مرة أخرى.

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