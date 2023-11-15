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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بعد قرار دولة بليز تعليق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

دولة بليز
دولة بليز

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بقرار دولة بليز في أمريكا الوسطى بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لعدوان ومجازره ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة، وانتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت دولة بليز، أنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

قالت دولة بليز والواقعة فى أمريكا الوسطى، في بيان لها، إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدم وقفها القصف العشوائي على غزة.

وتعتبر دولة بليز هى أصغر دولة في أمريكا الوسطي، حيث تبلغ مساحتها 22,960 كيلومترًا مربعًا، ويحدها من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب جواتيمالا ومن الشرق البحر الكاريبي.

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