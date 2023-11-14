حماس تعلن شرطين أساسيين لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

قال رئيس المكتب الإعلامي لـ حركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، إن حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال والمواطنين الأجانب الذين تحتجزهم حاليا كرهائن إذا أطلقت إسرائيل سراح النساء والأطفال من سجونها وإذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الرشق عبر صفحته على تليجرام: "نحن على استعداد للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب في أي وقت، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الذين تحتجزهم حكومة الاحتلال في السجون، ولن يكون هذا ممكناً إلا عندما يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مما يتيح إيصال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء".

وأضاف الرشق أن إسرائيل مترددة في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، حيث كان يتعمد الاحتلال الإسرائيلي تأخير عملية التفاوض، لأنها لم تكن مهتمة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بإحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لشبكة "إيه بي سي"، إنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ومن المحتمل أن تحدث انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".