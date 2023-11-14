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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم فقدان حماس السيطرة على شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة.

وأضاف جالانت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول لكم إن حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة، ونحن نسيطر على كامل المنطقة فوق وتحت الأرض في شمال قطاع غزة، وخاصة في مدينة غزة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي الذي دخل إلى مبني البرلمان في غزة وألتقط صور من هناك.

وتابع جالانت: "نحن في المرحلة الثانية من الحرب في غزة، وفي المرحلة الأولى ضربنا بكل قوة، وفي المرحلة الثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، كنا نتعامل مع قوات متعددة داخل مدينة غزة"، مشيرا: "لقد اخترقنا الخطوط الدفاعية والحواجز من الشمال والجنوب".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن العمليات البرية ستستمر، وإن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم، اليوم وخلال الأيام المقبلة، من أجل إنجاز المهام وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

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