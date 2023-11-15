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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

صدى البلد

أعلنت القوات المسلحة انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية معرض إيديكس 2023 ؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة فى الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.  

معرض إيديكس 2023 

ويعد  معرض إيديكس 2023  فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضاً من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية والزائرين لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية  لمعرض إيديكس 2023 .

معرض إيديكس 2023.. يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية.

أيديكس 2023 القوات المسلحة معرض ايديكس معرض أيديكس 2023 الصناعات الدفاعية

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