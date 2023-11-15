مفاجأة غير سارة.. تعرف على أحداث الحلقة 25 من صوت وصورة

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 25 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.



وشهدت الحلقة 25 من مسلسل صوت وصورة العديد من الاحداث ومنها اعتراف سعاد “ فدوي عابد ” لعبد الغني بانها من قامت بتسريب الفيديوهات الخاصة بالطبيب .

كما شهدت الحلقة قيام المحامية ماجدة “ نارين فرج ” بخطف وافي “ عمرو وهبة ” وتسليط بلطجية لضربه حتي يقوم بالاعتراف بمكان رضوي ، وقد نجحت في ذلك ، وقامت بابلاغ الشرطة عن مكان تواجدها ، ليتم القبض عليها في نهاية الحلقة .

وكان قد تمكن مسلسل صوت وصورة من العودة لتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد منافسة حادة مع مسلسل على باب العمارة.

مسلسل صوت وصورة احتل المركز الأول ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر منصة watch it ، وذلك بعد طرح الحلقة 23 ، بعدما كان يتصدر المركز الاول مسلسل علي باب العمارة.

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.