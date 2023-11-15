عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

صدى البلد

تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الفن المصري ، اذ قدمت عدد كبير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية . 

 

ولدت سميرة أحمد إبراهيم عام 1938، بمحافظة أسيوط، لاسرة بسيطة، لأب يعمل خطاطا، وأم ربة منزل و8 أشقاء من بينهم الفنانة خيرية أحمد.

تعرضت سميرة أحمد الي صدمة كبيرة في عمر صغير ، وذلك بعدما فقد الأب القدرة على رؤية الأشياء، بسبب المياه البيضاء التي أصابت عينيه، وأجبرته على ترك العمل والبقاء في المنزل، ودفعت هذه الظروف سميرة أحمد للخروج إلى سوق العمل، وعملت بالفعل مع شقيقتها الكبرى "نوال" في محل كبير لبيع الأدوات المنزلية، إلا إنها لم تتحمل عناء العمل، وتركت المحل وراحت تبحث عن عمل آخر يناسب سنها الصغيرة.

IMG_1406
IMG_1406
IMG_1410
IMG_1410
IMG_1409
IMG_1409
IMG_1408
IMG_1408
IMG_1407
IMG_1407

فكرت في العمل كومبارس، وكانت تتقاضى خمسين قرشاً مقابل هذا العمل ، ثم بدأت في الحصول  على مساحة أكبر على شاشة السينما، ومن كومبارس صامتة تحولت إلى بطلة متميزة في السينما والتليفزيون.

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

انطلقت بعد ذلك مسيرة سميرة أحمد في في السينما و التليفزيون، فقدمت علي الشاشة الكبيرة عدد من الافلام الهامة منها  "الخرساء"، و"الشيماء"، و"العمياء" في فيلم" قنديل أم هاشم" تأليف يحيى حقي ، "شم النسيم، إسماعيل ياسين في الجيش، مليون جنيه، أم العروسة، ليل وقضبان، ابن كليوباترا، وداعاً يا ولدي، عالم عيال عيال".

كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات أهمها: "أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، جدار القلب، ماما في القسم ، جدار القلب 

وأسست سميرة أحمد شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، منها "البريء"، و"البحث عن سيد مرزوق"

 

سميرة أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك

ترشيحاتنا

ضربة قاتلة لـ أندرويد.. شركات عملاقة تستخدم نظام هواوي HarmonyOS

هل يجوز صيام يوم مولدي وإحياء ليله بالذكر والصلاة؟.. الافتاء تجيب

المنسق الإعلامي للمنتخب يكشف حالة صلاح ومرموش وثنائي الزمالك قبل مواجهة جيبوتي

وصول طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

الإذاعة الإسـرائيلية : لا مؤشرات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء بغزة

السيسي وبوتين يتفقان على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة ودخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ