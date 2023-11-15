في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الفن المصري ، اذ قدمت عدد كبير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية .

ولدت سميرة أحمد إبراهيم عام 1938، بمحافظة أسيوط، لاسرة بسيطة، لأب يعمل خطاطا، وأم ربة منزل و8 أشقاء من بينهم الفنانة خيرية أحمد.

تعرضت سميرة أحمد الي صدمة كبيرة في عمر صغير ، وذلك بعدما فقد الأب القدرة على رؤية الأشياء، بسبب المياه البيضاء التي أصابت عينيه، وأجبرته على ترك العمل والبقاء في المنزل، ودفعت هذه الظروف سميرة أحمد للخروج إلى سوق العمل، وعملت بالفعل مع شقيقتها الكبرى "نوال" في محل كبير لبيع الأدوات المنزلية، إلا إنها لم تتحمل عناء العمل، وتركت المحل وراحت تبحث عن عمل آخر يناسب سنها الصغيرة.

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فكرت في العمل كومبارس، وكانت تتقاضى خمسين قرشاً مقابل هذا العمل ، ثم بدأت في الحصول على مساحة أكبر على شاشة السينما، ومن كومبارس صامتة تحولت إلى بطلة متميزة في السينما والتليفزيون.

انطلقت بعد ذلك مسيرة سميرة أحمد في في السينما و التليفزيون، فقدمت علي الشاشة الكبيرة عدد من الافلام الهامة منها "الخرساء"، و"الشيماء"، و"العمياء" في فيلم" قنديل أم هاشم" تأليف يحيى حقي ، "شم النسيم، إسماعيل ياسين في الجيش، مليون جنيه، أم العروسة، ليل وقضبان، ابن كليوباترا، وداعاً يا ولدي، عالم عيال عيال".

كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات أهمها: "أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، جدار القلب، ماما في القسم ، جدار القلب

وأسست سميرة أحمد شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، منها "البريء"، و"البحث عن سيد مرزوق"