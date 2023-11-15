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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي وبوتين يتفقان على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة ودخول المساعدات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، أنه خلال الاتصال وجه بوتين الشكر لـ مصر على المساعدة المصرية الشاملة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأوضحت السفارة، أنه تم مناقشة الوضع المتفاقم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء.

وأشارت السفارة الروسية، أنه تم التأكيد أيضا على أهمية وضع حد مبكر لسفك الدماء وإطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية دون العوائق للسكان المدنيين في غزة.

وتابعت: "كما تم التأكيد على تطابق موقفي روسيا ومصر من تسوية النزاع في المنطقة عن طريق إنشاء دولة فلسطين المستقلة التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل على الأساس القانوني الدولي المعترف به عموما".

وأكدت السفارة الروسية في القاهرة في بيانها، على استمرار الاتصالات بين رئيسي روسيا ومصر.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفياً من بوتين لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

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