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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية حول الاهتمام بتأمين بيئة العمل للعاملين ومتلقي الخدمة بالمنشآت الصحية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الإدارة العامة للصحة المهنية بوزارة الصحة، دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية من الأطباء والمراقبين الصحيين، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي.

بدأت فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة بقيادة الدكتورة شيرمين سمير أبو العزم، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالدقهلية، وبحضور الدكتورة بوسي البدراوي، مدير إدارة الصحة المهنية.

وتم خلالها التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والصناعية، وصحة العاملين والمتطلبات الوطنيه للسلامة NSR (سلامة البيئه والمنشآت)، ضمن التدريب على معايير GAHAR والسلامة الكيميائية (ترصد التسممات) ووحدة الإصابات (ترصد إصابات الطرق ـ وما عدا الطرق).

وقام بالتدريب وفد من الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة، فى مقدمتهم   جمال عوض ورضا هلال ومصطفى الحسينى.

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