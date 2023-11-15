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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يثمن جهود السيسي لحماية الأمن القومي العربي

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشيوخ

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات والأزمات الراهنة وخاصة التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة والدور المصري المحوري في التهدئة ومراعاة الأبعاد الإنسانية وإدخال المساعدات الطبية والمستلزمات الغذائية والوقود بقطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، بحضور اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ومجلس الشيوخ والمهندس يسرى المغازي عضو البرلمان العربي ومجلس النواب وذلك بمقر مجلس الشيوخ بالقاهرة.

وأكد "العسومي" أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة مصلحة الشعب العربي الكبير.

وأشار إلى أنه استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، جهود البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني في ظل المجازر الوحشية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة في تحدٍ سافر لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، لافتا إلى التحركات التي يقودها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر باعتبارها جرائم حرب.

 

وأكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مجلس الشيوخ المصري، مشيدا في الوقت ذاته بجهود مجلس الشيوخ المصري الرامية لتوثيق أواصر الصلة مع البرلمانات والمجالس العربية بما يعزز من الدور العربي المشترك خدمة لقضايا الأمة العربية.

 

من جانبه، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري بجهود معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، للدفاع عن القضايا العربية وخاصة تحركاته الأخيرة للزود عن الأشقاء في فلسطين والدفاع عنها في المحافل الدولية وآخرها الاتحاد البرلماني الدولي في أنجولا الشهر الماضي .

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