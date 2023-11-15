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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وشركة Aerospace البرمجية لتحليل البيانات

صدى البلد

وقعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight و Fuel Insight و FlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات.

 

يأتي ذلك في إطار فعاليات مصر للطيران خلال مشاركاتها فى معرض Dubai Airshow.

وقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومن شركة GE Aerospace أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية .

وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.
وخلال التوقيع أعرب أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية في 

Aerospace GE  عن سعادته بالشراكة مع مصر للطيران يعكس طموحاتهم لتشغيل أكثر استدامة وكفاءة."

ومن جانبه أكد  المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر لطيران أن هذه الحلول تمكنا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار في تقديم تجارب أفضل لعملائنا، مشيراً أن هناك علاقة اتستراتيجية تجمعنا بشركة GE  بدأت منذ 40 عامًا مع شراء أول طائرة  من طراز B4والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة..

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