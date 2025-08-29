سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة

حضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، جنازة اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادى الأهلي، الذي وافته المنية اليوم.

وشُيَّعت جنازة اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة بالدراسة عقب صلاة العصر.

وأعلن مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي، صباح اليوم.

وكتب مهند مجدي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "سبحان من له الدوام، توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

ونعى رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمود والخطيب والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء الأهلي ورجالاته المخلصين، اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.