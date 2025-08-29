بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالتسمم الغذائي في ديرمواس بالمنيا

أصيب 5 اشخاص بتسمم نتيجة تناولهم عنب فاسد بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتسمم 5 أشخاص إثر تناولهم عنب فاسد

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من وهبه. س. ع 26 سنة، وفتحية. م. ع 31 سنة، وحسام. ص. ا 30 سنة، وندى. خ. م 17 سنة، وعلاء. م. أ 30 سنة.

وتبين أن جميع المصابين يعانون أعراض «مغص معوي»، وتم نقلهم إلي مستشفى التخصصي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

